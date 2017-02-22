Предприниматели Карагандинской области не согласны с прокуратурой

Власти Карагандинской области предупредили об угрозе паводков предстоящей весной. По информации областного акимата, под угрозой подтопления 182 населенных пункта, где проживают 29 тысяч человек. Сейчас в регионе повсеместно ведутся подготовительные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает Региональный Совет Палаты Предпринимателей Карагандинской области.

Тем временем руководители строительных фирм собрались в Палате предпринимателей, чтобы обсудить план действий в случае возникновения крайней ситуации. Особое внимание было уделено обсуждению проделанной работы по ликвидации паводков 2015 года.

Так, на встрече было отмечено, что 10 февраля в ходе выездной коллегии Генеральной прокуратуры РК было сделано достаточно громкое заявление. При этом Ержаном Ералиевым – начальником 10-го управления департамента Генпрокуратуры РК была озвучена некорректная информация по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в поселке им.Г.Мустафина, в части оплаты подрядным организациям по 90 тыс. тг за квадратный метр при строительстве домов.

Предприниматели области сошлись во мнении, что прокуратура изучила ситуацию недостаточно глубоко, не учитывая обстоятельств экстренной ситуации, а высказывания Е. Ералиева отрицательно влияют на взаимоотношения между предпринимателями и местными исполнительными органами. При этом в ходе подготовки коллегии не состоялось ни одной встречи с представителями Палаты предпринимателей. А вопрос напрямую затрагивал их интересы.

Предприниматели области готовы помочь людям при возникновении стихийных бедствий. «Мы не наживаемся на горе людей, все вопросы мы должны решать вместе. При ликвидации ЧС работали тысячи людей: предприниматели, государственные служащие и жители Карагандинской области. Будем честны, коррупционных моментов не было. Никто не требовал откаты. Все понимали: главное – достроить», - заявил ТолегенАшимов, председатель комитета по строительству при Палате предпринимателей Карагандинской области.

В завершении было отмечено, что в действующем законодательстве никак не оговорен порядок оплаты работ по ликвидации ЧС. В связи с этим Комитет по строительству Региональной Палаты Предпринимателей намерен инициировать изменения в законодательство о чрезвычайных ситуациях, где будут учтены интересы жителей, предпринимателей и государственных органов.