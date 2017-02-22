В Актюбинской области на финансирование молодых и сельских предпринимателей направят 1 млрд тенге

Бердыбек Сапарбаев также сообщил, что в текущем году в рамках ГПИИР будут введены в эксплуатацию 7 объектов стоимостью 4,8 млрд тенге, планируется ввод еще не менее 15 проектов на сумму 35 млрд тенге.

Представители республиканских ИПГ продолжают разъяснение Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в регионе. Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев вместе с председателем Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболатом Досаевым, прибывшим в Актобе в составе ИПГ, встретились с представителями общественности, предпринимателями.

- Несмотря на трудности прошлого года, связанные со снижением объемов добычи нефти, истощением месторождений и ряда других причин технологического и производственного характера, итоги промышленного развития области за 2016 год составили 100,2%, или 1,2 трлн тенге. Мы смогли выполнить поручения Президента и не допустили снижения всех экономических показателей, - отметил аким области, подчеркнув, что область занимает II место в стране по созданию благоприятной бизнес-среды и имеет большой потенциал для роста.

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от экономически активного населения по Актюбинской области составляет 29,6%, эту цифру местные власти намерены увеличить. В целях создания благоприятных условий для бизнеса отменены плановые проверки, вдвое сокращено количество разрешительных документов. Также акиматом области проработан вопрос систематизации комплексных проверок бизнеса.

Государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям посредством программ «Нұрлы Жол», «Дорожная карта бизнеса 2020», «Дорожная карта занятости 2020», «Агробизнес 2020», основными целями которых является повышение доступности финансирования, льготное кредитование, подведение недостающей инфраструктуры и т.д.

Бердыбек Сапарбаев также сообщил, что в текущем году в рамках ГПИИР будут введены в эксплуатацию 7 объектов стоимостью 4,8 млрд тенге, планируется ввод еще не менее 15 проектов на сумму 35 млрд тенге.





Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев отметил, что Послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» имеет стратегический характер и создает условия для решения вопросов государственного строительства на новом историческом этапе развития Казахстана.

- Президент ставит задачу по увеличению доли МСБ до 50% к 2050 году, так как именно частный бизнес является движущей силой экономического роста и позволит приумножить национальное богатство, создав новое качество жизни граждан страны. В 2017 году предстоит масштабная работа по дерегулированию предпринимательской среды, оптимизации процессов оказания государственных услуг. Каждый акимат разработает детальный план по улучшению бизнес-климата, а с 2018 года будет оцениваться по легкости ведения бизнеса. С 2017 года началась реализация программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, направленной на стимулирование микрокредитования и обучение основам бизнеса, - сказал Ерболат Досаев.

В этом направлении в нашей области уже имеются хорошие результаты работы, в частности, в 2016 году фондом «Даму» Актюбинской области профинансировано 385 проектов на сумму 18,2 млрд тенге, в текущем году фонд планирует направить на гарантирование кредитов 38 млн тенге и на субсидирование ставки вознаграждения 1,1 млрд тенге.

Еще 1 млрд тенге совместно с акиматом области будет направлен на поддержку молодых и сельских предпринимателей.