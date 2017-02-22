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В Казахстане ограничено движение автотранспорта в ряде областей

22 февраля 2017, 19:55

Причиной введения ограничений стало ухудшение погодных условий.


Ограничения движения для автотранспорта введены на дорогах республиканского значения Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск» км. 231-197, направление Щучинск - Макинск.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогe «Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный - Костанай» км. 83-234, участок от поселка Комсомольского до границы Костанайской области.

В ВКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для общественного автотранспорта на участке 15-102 км от поворота на село Глубокое до Шемонаихи.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный - Костанай» км. 231-389, участок от границы Актюбинской области до Денисовки;

2. «Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, участок от Аулиеколя до границы Акмолинской области;

3. «Екатеринбург - Алматы» км. 686-729, участок от границы Сарыколя до границы СКО.


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