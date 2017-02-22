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Доступ на «Шымбулак» будет ограничен

22 февраля 2017, 20:00

Кроме того, будут введены блок-посты на автодорогах, ведущих к Медеу, Шымбулаку, ГЭС-1, БАО.


В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ведомстве, в связи с большим снегозапасом в горных районах города Алматы и опасностью схода снежных лавин будет ограничен доступ посетителей на ГЛК "Шымбулак" и установлены блок посты с 23 по 27 февраля на автодорогах "Медеу-Шымбулак", "ГЭС-1 -БАО".

Меры введены на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 17 от 21.02.2017г., а также на основании телефонограммы ГУ "Казселезащита".

Фото с сайта kazakh.ru


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