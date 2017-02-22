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В России созданы информационные войска

22 февраля 2017, 20:03

Впервые "информационное противоборство" с условным противником отрабатывалось во время учений "Кавказ-2016".


В России созданы войска информационных операций, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти войска "гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой".

Министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

Впервые "информационное противоборство" с условным противником отрабатывалось во время учений "Кавказ-2016". Для этого, в частности, привлекались главное оперативное управление Генштаба, войска информационных операций и радиоэлектронной борьбы, центры информационного противоборства в военных округах, а также специалисты службы защиты государственной тайны.

По мнению бывшего начальника Генштаба, генерала Юрия Балуевского, в нынешних реалиях информационное противоборство выходит на передний план.

"Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Мощные информационные войска нужны России и для того, чтобы проводить свою мирную политику, считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Надо перестать оправдываться, а заставить Запад перейти к обороне, проводить операции против его лжи. Нам сегодня надо наступать", — отметил он.

При этом, по мнению эксперта, надо создать "своего рода государственный штаб", который занимался бы не только контрпропагандой, но и планированием информационно-психологических наступательных операций.

Фото © РИА Новости. Владимир Федоренко


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