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Посол Казахстана в России Тасмагамбетов встретился с главой МИД РФ Лавровым

22 февраля 2017, 20:17

Кроме того, Имангали Тасмагамбетов вручил копии верительных грамот.


22 февраля Посол Казахстана в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов вручил копии верительных грамот Статс-секретарю – заместителю Министра иностранных дел России Григорию Карасину. Затем состоялась его встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе бесед стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-казахстанского сотрудничества, взаимодействия двух стран в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики.

Посол Казахстана выразил руководству МИД России глубокие соболезнования в связи с кончиной Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина и возложил цветы к памятному месту у входа в здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.



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