В Астане автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

В Астане пешеход погиб под колесами автомашины Hyundai Accent, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на проспекте Республики. Фотографию в редакцию отправил очевидец. По его словам, мужчина примерно 60 лет переходил улицу в неположенном месте. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

О состоянии здоровья водителя ничего не сообщается.



