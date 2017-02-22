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В Астане автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

22 февраля 2017, 20:37

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.


В Астане пешеход погиб под колесами автомашины Hyundai Accent, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на проспекте Республики. Фотографию в редакцию отправил очевидец. По его словам, мужчина примерно 60 лет переходил улицу в неположенном месте. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

О состоянии здоровья водителя ничего не сообщается.



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