В Астане автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
В Астане пешеход погиб под колесами автомашины Hyundai Accent, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на проспекте Республики. Фотографию в редакцию отправил очевидец. По его словам, мужчина примерно 60 лет переходил улицу в неположенном месте. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.
О состоянии здоровья водителя ничего не сообщается.
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