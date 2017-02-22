В СКО мужчина убил бывшую жену и утопил ее тело в реке

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима убийцу молодой женщины, чей труп с разбитой головой и привязанными к рукам и ногам шлакоблоками случайно нашли в реке Ишим, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Напомним, 11 июля 2016 года страшную находку обнаружили местные рыбаки в двух с половиной метрах от берега реки. Выяснилось, что это 28-летняя жительница села Пески района имени Габита Мусрепова Елена Желнова, числившаяся без вести пропавшей. Женщина исчезла в конце мая, тогда же по факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело. Полицейские и родственники вели поиски, надеясь, что Елена жива, но надежды оказались напрасными.

Труп долго пробыл в воде, подвергшись значительным изменениям, но женщину сразу опознала ее мама по небольшой татуировке на голени и спице в ноге, когда-то установленной после перелома. С самого начала было ясно, что сельчанка стала жертвой преступления. У нее был разбит череп, связаны конечности, а к телу примотаны два утяжелителя (еще один через неделю на дне Ишима нашли водолазы).

Уже на следующий после обнаружения трупа день в полицию пришел бывший муж Елены – Василий Желнов, 1988 года рождения, работавший пастухом. Он написал явку с повинной.

Как следует из материалов дела, их брак был зарегистрирован в 2006 году, и официально расторгнут в 2015 году, чему предшествовали регулярные ссоры и скандалы. Как сообщила суду мать Елены, дочь жаловалась, что Желнов хоть и нашел себе другую девушку, неоднократно приезжал к ней, стучал в двери и окна дома, угрожал и даже избивал ее.

"Подсудимый Желнов показал, что примерно в 23 часа 30 минут 25 мая подъехал к дому бывшей супруги, чтобы отдать ей деньги для оплаты за электроэнергию. Желновой дома не оказалось, поэтому он стал ждать ее в салоне своего автомобиля "ВАЗ 21065". Через некоторое время она вместе со своей подругой и детьми приехала и села к нему в машину. Они отъехали для разговора в конец деревни за животноводческие базы, где он стал предъявлять Желновой претензии по поводу ее образа жизни, просил его изменить, обещая помогать материально и принимать участие в воспитании детей. Желнова не соглашалась с ним, говорила, что это не его дело. Затем они вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Он разозлился и, увидев на земле деревянную палку, поднял ее и ударил этой палкой Желнову по голове. От удара она упала на землю и стала прикрывать голову и лицо руками, сказав: "Васек, я все поняла". Однако он ударил Желнову еще три или четыре раза по голове и лицу палкой. После этого она осталась лежать на земле без сознания, хрипела, была в крови", — говорится в приговоре суда.

Бросив свою жертву, Желнов поехал к подруге Елены, перед которой разыграл целый спектакль. Изображая беспокойство и заботу, Желнов сообщил, что поругался с бывшей женой, которая куда-то убежала, и, дескать, теперь он не может ее отыскать.

"Затем он подъехал к месту, где без движения лежала Желнова, которая не издавала никаких звуков, в области лба у нее была вмятина, на лице и голове было много крови. Он достал из багажника машины тряпку, которой обмотал голову Желновой, чтобы не замарать кровью салон, посадил на переднее сидение и поехал к берегу реки Ишим. Подъехав к реке, он вытащил тело из машины, снял тряпку с головы, взял в руки пескоблок и два раза ударил им по ее голове, чтобы быть точно уверенным в наступлении ее смерти. От ударов череп Желновой раскрошился. После этого он вытащил из багажника жгут и связал им руки и ноги Желновой, отнес к берегу реки, перевязал талию веревкой, привязав к ней пескоблок в качестве груза, и опустил тело под воду. Затем он выбросил в воду тряпку, деревянную палку, обувь Желновой и ее сотовый телефон, после чего уехал домой", — говорится в приговоре.

На суде Василий Желнов пояснял, что в ходе ссоры экс-супруга стала оскорблять его, поэтому он и не выдержал. Из показаний подсудимого следовало, что она вела неправильный, разгульный образ жизни, а он лишь пытался ее вразумить. Хотя сам он вел далеко не праведный образ жизни.

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, мужчина страдает хроническим алкоголизмом второй стадии в форме постоянного пьянства на фоне высокой толерантности, на что указывает сформированная психофизическая зависимость от алкоголя. Специалисты пришли к выводу, что подсудимый нуждается в принудительном лечении от алкоголизма. Убийство он совершил, будучи в нетрезвом состоянии. Судом это было признано как отягчающее вину обстоятельство.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, никакого временного расстройства психической деятельности у Желнова не было. Он все отчетливо помнил и в ходе следствия детально воспроизводил свои действия.

К слову, через несколько дней после убийства мужчина обнаружил, что тело все-таки всплыло, поэтому он утопил его еще раз с помощью дополнительных грузов.

"Подсудимый показал, что примерно через четыре или пять дней он приехал на указанное место и обнаружил, что труп всплыл. Тогда он поехал домой, где взял три шлакоблока и синие веревки от тюков, после чего вернулся обратно. Указанными веревками он привязал шлакоблоки к трупу и снова утопил труп. Но в последствие, в июле, зайдя в магазин в селе Пески, услышал разговор, что тело Желновой нашли в камышах. Ночью он позвонил своей сожительнице и сообщил ей, что нашли труп Желновой и что ее убил он. После этого ему позвонил участковый полиции и сказал, чтобы он находился дома, за ним приедут. Он ответил, что никуда убегать не будет. Утром следующего дня он сам пришел в полицию с явкой с повинной", — следует из приговора.

Чистосердечной раскаяние было признано смягчающим вину обстоятельством, как и отсутствие судимостей, и наличие на иждивении двух малолетних детей.

Признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99, часть 1 УК РК (убийство), Василий Желнов был приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.