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Индиец разбил за минуту кулаками 124 кокоса

22 февраля 2017, 20:47

Мужчина установил мировой рекорд.


Механик из Индии по имени Абиш Доминик установил новый мировой рекорд, разбив кулаками 124 кокоса менее чем за минуту, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Успешная попытка установить рекорд попала на видео. В ролике видно, как мужчина наносит по одному удару по каждому кокосу, однако разбились далеко не все. Тем не менее ему удалось улучшить предыдущий рекорд, установленный немцем Мухамедом Кахримановичем, на шесть кокосов.

Как отмечает издание, 25-летний Доминик проделывал и другие "рисковые" трюки — в частности, ломал голыми руками хоккейные клюшки и шлемы. Кроме того, ему удалось протащить зубами автобус на расстояние 50 метров.


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