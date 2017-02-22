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В "СК-Фармация" сменился руководитель

22 февраля 2017, 21:03

Изменения произошли после требования Назарбаева "выгнать всех".


Назначен новый председатель правления ТОО "СК-Фармация" - им стал 37-летний Максим Касаткин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Касаткин ранее работал в "СК-Фармация". В 2015-2016 годы он занимал должность заместителя председателя правления.

Максим Касаткин родился 20 января 1980 года в Акмолинской области. В 2003 году окончил ЕНУ имени Л. Гумилева по специальности "информатика", в 2005-м - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "государственное и местное управление", в 2010-м - Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова по специальности "менеджмент общественного здравоохранения".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в РГКП "Денсаулык" главным специалистом отдела информационно- аналитического сопровождения. В разные годы Максим Касаткин работал директором ТОО "Фармацевтическая компания "Кока-Фарм", экспертом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, членом правления, управляющим директором, начальником отдела ТОО "СК-Фармация", руководителем управления Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

Напомним, 3 февраля на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев потребовал от министра здравоохранения "выгнать всех" из ТОО "СК-Фармация". Президент назвал представителей компании "мафией", во главе которой стоит "человек Икс", "имеющий что-то" и "не желающий развивать отечественную фармацевтическую отрасль".


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