В Караганде вынесли приговор по делу об убийстве из-за фальшивого алмаза

Убившие из-за фальшивого алмаза жителя Караганды трое подсудимых осуждены к лишению свободы от 12 до 17 лет, а четвертый фигурант получил условный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судья Шарип Сисимбаев признал двоих подсудимых виновными по статьям «хулиганство» и «убийство», и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третий подсудимый признан виновным в незаконном хранении оружия, хулиганстве и убийстве, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Самое минимальное наказание назначено четвертому подсудимому - три года условно. «Он не принимал участия в убийстве, а осужден за хранение оружия и хулиганство», - уточнили в суде.

Напомним, один из подсудимых приобрел у знакомого алмазный камень, расплатившись с ним автомобилями «Lexus RX 350», «Rаnge Rover» и «Toyota Land Cruiser 200». Узнав, что драгоценный камень поддельный, он позвонил продавцу алмаза и потребовал вернуть машины. Однако к этому моменту мужчина успел реализовать один автомобиль, а вырученные от продажи пять тысяч долларов отдал третьему лицу. Обманутый владелец фальшивого бриллианта с двумя друзьями поехал к этому человеку за деньгами. В назначенное время в Актасе, пригороде Караганды, между двумя группами молодых людей началась перестрелка.

От полученных ранений один из участников конфликта скончался. Друзья положили его в салон машины и отвезли в больницу. Истекающего кровью парня бросили на крыльца центра ортопедии и травматологии имени Макажанова.