Джоли анонсировала новые режиссёрские и актёрские проекты

Несмотря на отрицательные отзывы о работе в Голливуде, актриса ведёт переговоры о съёмках.

18 февраля актриса уже представила в Камбоджи свой новый фильм "Сначала они убили моего отца". Сюжет для кинокартины взят из мемуаров писательницы Лун Ун, которой удалось остаться в живых после гражданской войны, когда к власти пришли "красные кхмеры".

Источники, близкие к Джоли, говорят, что она обдумывает сразу несколько предложений, включая возвращение к роли мстительной феи в диснеевском фильме "Малефисента-2". Также ей предложили поучаствовать в двух крупных проектах. Первый из них — адаптация книги известного журналиста Саймона Себага-Монтефиоре "Екатерина Великая и Потёмкин: императорский роман". Второе предложение включает в себя в роль в экранизации книги Клэр Малли "Шпион, который меня любил".

Сама Джоли скромно намекает, что хочет срежиссировать роман Алессандро Барикко "Без крови" о гражданской войне в неназванной стране. Также она уже стала продюсером детского фильма "Иван, единственный и неповторимый".

Также актриса может сыграть невесту в ремейке "Франкенштейна" киностудии Universal Pictures

Фото: moviez.su, источник - Лайф