Вдова Мурата Насырова рассказала новые подробности его гибели

Исполнитель хитов «Мальчик хочет в Тамбов», «Я – это ты», «Кто-то простит» выбросился с балкона своей московской квартиры на пятом этаже. Родные и близкие до сих пор не могут понять, что подвигло певца на самоубийство. По заключению врачей, певец находился в состоянии тяжелой депрессии. Sobesednik.ru поговорил с его вдовой о последних днях жизни знаменитости и выяснил, что в его крови, вопреки официальной версии, все-таки кое-что обнаружили...

Хотя и прошло много лет со дня гибели Мурата Насырова, но его гражданская жена, 44-летняя певица Наталья Бойко, все так же поддерживает своего избранника, как это было при его жизни. Слушая Наталью, можно подумать, что женщина говорит о живом человеке, настолько красочно и тепло она вспоминает моменты общей с ним жизни.

Наталья и Мурат познакомились в студенческие годы. Молодые жили в общежитии при Музыкальной академии им. Гнесиных. Изначально отношения студентов были исключительно дружеские, но со временем они переросли в нечто большее. С тех давних пор Наталья и Мурат не расставались.

– Одно из качеств Мурата, которое казалось мне абсолютно удивительным, – он никогда не осуждал никого за спиной, всегда был добродушным по отношению к людям, именно этим он выделялся из толпы, – подмечает особенности любимого Наталья.

В 1996 году у пары родилась дочь Лия, а через четыре года на свет появился сын Аким. Насырова поистине можно было назвать заботливым отцом и мужем. В поездках он постоянно звонил домой узнать, все ли в порядке в его отсутствие. По возможности на важные мероприятия приходил в компании жены, часто брал с собой и детей. Для своей семьи артист был авторитетом, жена всегда прислушивалась к мнению мужа, а дети знали, что капризы с отцом не пройдут. Однако, несмотря на строгость и рассудительность, Мурата часто можно было застать резвящимся в компании дочери и сына.

– Когда я вспоминаю об отце, первое, что приходит на ум – чувство полной защищенности, которое ощущала только рядом с ним, – говорит 20-летняя дочь артиста Лия Насырова. – Второе – это радость. Когда папа появлялся рядом – краски становились ярче. Мы постоянно дурачились: бегали по квартире всей семьей, танцевали, пели, папа играл на пианино, мы с братом – на барабанах. Папа дал нам прекрасное музыкальное воспитание, у нас выработался хороший вкус в музыке. Я не грущу, вспоминая все это, я ощущаю благодарность маме и отцу за такое чудесное яркое детство.

Хороший семьянин Мурат был и талантливым музыкантом. После службы в армии, где Насыров пел в музыкальном коллективе, артист принял участие в конкурсе «Ялта-1991». С песней Аллы Пугачевой «Волшебник-недоучка» артист взял Гран-при. После такого успеха молодого исполнителя стали приглашать выступать многие московские клубы и рестораны. Своим голосом и обаянием певец притягивал к себе людей.

В скором времени Мурат познакомился с группой «А-Студио». Гитарист коллектива Баглан Садвакасов стал для молодого вокалиста другом и своего рода наставником. После хита «Мальчик хочет в Тамбов» Насыров стал поистине популярным. Известные исполнители приглашали его на различные мероприятия, многие выражали симпатию молодому таланту. Даже Алла Пугачева отметила талант Насырова.





– Его приглашали на праздники и мероприятия такие артисты, как Кристина Орбакайте и Валерий Меладзе. Им было важно его присутствие, а Мурат был несказанно рад, что его приняли в узкий круг шоубизнеса. И хоть популярность Мурата росла, ни я, ни друзья этого не замечали, так как с нами он совсем не изменился, – вспоминает вдова артиста.

После рождения сына Акима в 2000 году у Насырова началась бессонница. Поначалу он просто не мог уснуть, а потом и вовсе стал беспокойным. Постоянное чувство напряженности не покидало его, начали появляться необъяснимые страхи. Мурат был не из тех людей, кто таит проблемы в себе. Обеспокоенный мужчина рассказал о своих проблемах жене.

– Муж звонил мне, когда я была на гастролях, и говорил: «Не понимаю, что происходит! Даже сейчас – лежу дома, а меня колотит». Я была очень обеспокоена его состоянием.

Поначалу женщина пыталась решить проблему обыденными способами: заваривала чай на травах, делала мужу расслабляющие массажи. Друзья, узнав о проблеме Мурата, говорили ему: «Ты же мужик, соберись!» Когда и самовнушение не помогло, семья решила обратиться к психологам и психиатрам. Все указывали на плотный рабочий график Мурата и прописывали различные медикаменты. Магнитно-резонансная томография показала какие-то изменения в головном мозге, так как во время драки на гастролях, когда на него напали бандиты, он получил черепно-мозговую травму. Но врачи заверили, что это не может вызвать серьезных психических расстройств.

Насыров искал гармонию и смысл жизни в Коране, он, кстати, знал его наизусть. Последнее время стал все чаще ходить в мечеть и серьезно увлекся архитектурой. В одной из поездок артист познакомился с архитектором, тот показал певцу множество своих проектов. С тех пор Мурат мечтал поступить на архитектурный факультет, ведь еще в школе он отдавал предпочтение именно черчению. К сожалению, не всем мечтам суждено было сбыться.





19 января 2007 года Мурат Насыров выбросился с балкона собственной квартиры. С тех пор прошло много лет, но до сих пор никто не знает, в чем причина страшного поступка. Теща артиста Грета Бойко неоднократно рассказывала, что Мурат за часы до смерти упоминал о покойном друге из «А-Студио» Баглане Садвакасове. 19 января надел концертный костюм, повесил на шею любимый фотоаппарат и бросился навстречу смерти. Вокруг кончины популярного исполнителя ходило много сплетен. Одни считали Насырова сумасшедшим, другие называли наркоманом. Родители певца и вовсе не принимают до сих пор тот факт, что их сын, верующий мусульманин, мог наложить на себя руки.

– Я не думаю, что Мурат не хотел жить. Может, в тот роковой момент именно его состояние сыграло главную роль, – рассуждает вдова певца. – Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем. Однако, признаюсь, что экспертиза все же обнаружила психотропное вещество в крови Мурата, но оно не было в списке запрещенных. Как мне поведали эксперты, этот препарат сам по себе не опасен, но если его совместить с алкоголем, то могут быть последствия. Я могу предположить, что Мурат мог что-то подобное выпить с друзьями для поднятия настроения, а вечером добавить бокал красного вина, но это лишь предположения. Наркоманом Мурата точно назвать нельзя, я знаю своего мужа, каким он был человеком. Долгое время у меня было чувство вины, я считала, что должна была делать все иначе. Это была нескончаемая цепочка обвинений себя. Сейчас я приняла то, что случилось. Однако мое подсознание до сих пор не верит. Я и говорю о нем, как о живом. Наверное, своим самоубийством он показал мне, что ничего не заканчивается.