Стали известны новые подробности смертельного ДТП с тремя погибшими

В Алматинской области расследуют смертельное ДТП, которое произошло ранним утром на трассе Алматы – Хоргос, передает телеканал КТК.

Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Ее водитель и два пассажира погибли на месте. Девять человек пострадали, их доставили в больницу. Обе машины превратились в груду искореженного металла.

Автокатастрофа произошла рано утром на 36-ом километре трассы Алматы - Хоргос близ поселка Ават. На этом участке как нигде стараются предупредить об опасности. Однако зачастую дорожные знаки водители просто игнорируют.

Талгат Умирбеков, водитель:

- Скорость у меня была небольшая, я же выехал из поселка. На спидометре было всего 60. Там же везде стоят ограничители скорости. Подъезжая к резкому повороту, я заметил, как прямо на меня на огромной скорости несется легковушка. Я начал тормозить, но избежать столкновения было невозможно.

Пассажиры микроавтобуса, а их в салоне было одиннадцать человек, вспоминают: все случилось в считанные секунды. Многие даже не сразу поняли, что произошло. Почти все спали.

Куандык Канатбек:

- Я до сих пор не могу забыть этот момент! Каждый раз его прокручиваю в голове. Помню, что я сидел рядом с водителем на переднем сидении. Мы как раз только выехали из поселка и ехали в сторону Хоргоса. На «встречку» вылетела легковушка, марку сейчас не помню, только цвет – черный вроде. Удар был настолько сильным, что я головой ударился о панель и потерял сознание.

Очнулся Куандык уже в больнице. Туда же в тяжелом состоянии доставили еще семерых пострадавших пассажиров и водителя микроавтобуса. У большинства сотрясение и переломы конечностей.

Аян Шилдебаев, зав. отделением травматологии ЦРБ г. Иссыка:

- Двое сразу были подняты в реанимационное отделение, где им проводилась противошоковая терапия. Остальным больным была оказана первая медицинская помощь, и были переведены в травматологическое отделение. Пришлось зашивать лица, потому что много резаных ран и рваных.

А вот водителя легковушки и двух его пассажиров спасти не удалось. О пострадавших известно, что в Алматы они прибыли из нескольких областей Казахстана. Многие регулярно пользовались услугами местных перевозчиков, которые возили их за товаром в Китай. В ДВД области по факту смертельного ДТП уже завели дело. Назначено несколько экспертиз, в том числе и техническая, которая должна установить истинного виновника аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что на полосу встречного движения выехал не легковой автомобиль, а микроавтобус.