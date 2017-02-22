Беркова о слитых в Сеть порнороликах: Это мой подарок мужчинам на 23 Февраля

Елена Беркова отреагировала на новость о попавших в Сеть домашних порнороликах с её участием. По словам актрисы, злоумышленники взломали её iCloud:

— Эти видео мы с мужем снимали для себя! Я просто в шоке, что они попали в Интернет, — поделилась с Лайфом Елена Беркова. — Я уверена, что их украли хакеры, взломав мой iCloud. Они уже давно пытались это сделать, даже "Инстаграм" хотели взломать. Я давно не снимаюсь в подобном, я столько времени работала над своей репутацией, чтобы люди не вспоминали об этих видео. Я буду искать этих уродов, они ответят за это. Но что сделано — то сделано. Пусть это будет моим подарком мужчинам на 23 Февраля.

Напомним, в Сети появилась ссылка на архив, содержащий порядка двадцати видеороликов с участием Елены Берковой и её возлюбленного Андрея Стоянова. На роликах, предположительно слитых в соцсети хакерами, Елена предаётся любви с актёром.