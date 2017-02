Голливуд отличается "крайне левой" позицией, считают в Белом доме

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил в среду, что Голливуд известен "крайне левой" позицией, пишет РИА Новости.

Спайсера спросили на брифинге, как президент Дональд Трамп отреагирует на возможную критику актеров в ходе церемонии вручения премий "Оскар" в воскресенье.

"Не имею понятия. Это свободная страна. Но вообще Голливуд известен своей крайне левой позицией", — сказал Спайсер. Он уклонился от вопроса, будет ли Трамп смотреть церемонию, напомнив, что президент устраивает званое мероприятие для губернаторов в воскресенье.

Звезды Голливуда, продюсеры, владельца кинокомпаний и вся киноиндустрия США по традиции чаще поддерживает Демократическую партию, нежели республиканцев. По подсчетам организации "Центр за ответственную политику", в целом представители индустрии развлечений на прошлых выборах пожертвовали более 22 миллионов долларов Хиллари Клинтон и почти в 100 раз меньше — 290 тысяч — Дональду Трампу.

Многие актеры жестко критиковали Дональда Трампа. Актриса Мэрил Стрип на церемонии вручения премий "Золотой глобус" выступила с резкими нападками на Трампа, который впоследствии написал в Twitter, что критики "сильно переоценивают" Стрип, и сам подвергся насмешкам за эту запись. Трамп также неоднократно жаловался на то, как его пародировал актер Алек Болдуин в еженедельном субботнем скетче на телеканале NBC. По его словам, Болдуин играет "хуже некуда, совершенно предвзято и не смешно".

