В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным

В постоянном представительстве России при ООН прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, пишет РИА Новости

Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата.

Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли.

Хейли, которая возглавила миссию США при ООН только в конце января, рассказала, что перед переездом в Нью-Йорк на новую должность, многие коллеги советовали ей готовиться к встрече с российским коллегой. "Виталий Чуркин — это характер", — вспоминает она наставления.

Однако же впервые встретившись с российским постпредом на заседании Совета Безопасности, "подумала, не такой уж и страшный". Услышав его выступление, она отметила, насколько энергично, эмоционально и даже заразительно говорил российский посол. "Потом уже у нас была личная встреча, и я сразу увидела в нем друга. Встретиться с ним, пообщаться и не подружиться было просто невозможно", — рассказала Хейли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что работал с российским постпредом еще будучи верховным комиссаром ООН по делам беженцев и высоко ценил дипломатическое мастерство Чуркина. Российский постпред, по его словам, пользовался в Совете Безопасности ООН непререкаемым авторитетом, а также "знал все и пользовался уважением сторон".

"Если бы в раю были профессии, Чуркин, разумеется, продолжал бы свое дело", — сказал генсек ООН.

Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.

© РИА Новости. Виталий Белоусов