Скотленд-Ярд впервые возглавила женщина

Зарплата главы лондонской полиции составит более 270 тысяч фунтов в год (около 335 тысяч долларов) без учета премий.

Впервые в истории британской столицы лондонскую полицию возглавила женщина. Крессида Дик стала главой Службы столичной полиции, сменив на этом посту сэра Бернарда Хоган-Хоу.

По словам Крессиды Дик, она чрезвычайно рада снова вернуться в Скотленд-Ярд, передает ВВС.

"Это очень большая ответственность и прекрасные возможности. Я с нетерпением жду возможности защищать жителей столицы и служить им", - говорится в ее заявлении.

Зарплата главы лондонской полиции составит более 270 тысяч фунтов в год (около 335 тысяч долларов) без учета премий.

Ранее Дик была главой национальной контртеррористической службы. В 2014 году она оставила работу в столичной полиции после 31 года службы и перешла на должность в министерство иностранных дел.

В 2005 году после взрывов в Лондоне Дик была одним из руководителей операции, в ходе которой погиб бразилец Хуан Чарльз де Менезес. Как позже выяснилось, полицейские по ошибке приняли его за смертника.

Суд выяснил, что полицейские нарушили ряд правил безопасности, но сама Крессида Дик была признана непричастной к гибели бразильца.

Также в должности главы контртеррористической службы Дик принимала ряд важных решений по обеспечению безопасности во время проведения Олимпиады-2012 в Лондоне.