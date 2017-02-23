Регионы с низким уровнем доверия к органам госдоходов имеют наименьшую удовлетворенность налоговыми и таможенными услугами (Пресс-релиз КГД Министерства финансов РК, 22 февраля 2017 г.)

Пресс-служба КГД Министерства финансов РК сообщает, что 22 февраля 2017 г. в Астане состоится обсуждение качества услуг органов государственных доходов Министерства финансов Казахстана по результатам независимого мониторинга. Организатором мероприятия выступила Ассоциация налогоплательщиков Казахстана совместно с Национальной ассоциацией налоговых и таможенных консультантов.

Комитет государственных доходов - единственный госорган, регулярно использующий в своей работе исследования потребителей: с 2007 года по налоговым и с 2015 - таможенным услугам и услугам Службы экономических расследований. На основе результатов опросов предпринимателей, населения и госслужащих Министерство финансов корректирует стратегические показатели развития, а Комитет государственных доходов принимает управленческие решения. Опросы ведутся на конкурсной основе независимыми социологическими агентствами по заказу Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.

В целом по результатам исследований 2016 г. налоговые услуги оцениваются выше (80,6%), чем таможенные (73,6%) и услуги Службы экономических расследований (60,2%), однако по сравнению с прошлым годом наблюдается некоторое снижение удовлетворенности услугами налоговых органов (на 2,9%), и, напротив, рост по таможенным услугам (2,7%) и по Службе экономических расследований (1,2%).

Самые высокие показатели удовлетворенности услугами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях и г. Алматы. Неплохие результаты в Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

Риск коррупции налоговых органов в большей степени связан с оказанием услуг по знакомству, таможенных - как по знакомству, так и за вознаграждение. В целом высокая коррупция отмечается респондентами в г. Астана, Атырауской и Мангистауской областях (более 10%). Выявлена закономерность, что регионы с низким уровнем доверия к органам госдоходов имеют наименьшую удовлетворенность услугами Комитета государственных доходов.

Было исследовано 14 услуг (направлений) Комитета государственных доходов по аспектам времени ожидания услуги условий, процедуры, качеств персонала, содержательности информации, а также технического оснащения. В этом году серьезных нареканий по отдельным параметрам не выявлено. Значительно улучшена работа технических устройств таможенной службы, однако ее потребители менее удовлетворены предоставляемой информацией, чем потребители налоговых услуг. Отмечается хорошая коммуникационная работа веб-сайта КГД/блога Председателя по сравнению с информированием по телефону, кол-центру и через соцсети.

Исследование выполнено Центром исследований Сандж. Сбор данных осуществлен в августе 2016 года одновременно во всех регионах Казахстана, а также приграничных таможенных постах. Было опрошено 3803 получателя налоговых услуг (бизнес и население), 2778 получателей таможенных услуг (бизнес и население), 993 госслужащих.