Штрафовать из-за неполадок с сайтом электронных счетов-фактур не будут

Tengrinews.kz проинформировал, что бизнесменов не будут штрафовать из-за неполадок с сайтом электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. Технические проблемы с сервисом «Информационная система электронные счета-фактуры» являются основанием, при котором исключается административная ответственность за нарушение сроков их выписки.

Представители ведомства отметили, что КоАП предусматривает наказание только в случае наличия состава административного правонарушения. Состав административного правонарушения имеет субъективную и объективную стороны. При рассмотрении объективной стороны правонарушения должностным лицом учитываются обстоятельства, повлиявшие на совершение административного правонарушения: обстоятельства, смягчающие ответственность и исключающие ответственность.

«Есть, если сказать простыми словами, обстоятельства, при которых можно «простить» и при которых административная ответственность не налагается вообще. Общее волнение связано, что человек никогда не сталкивался с административным правонарушением, и он волнуется как добросовестный гражданин. Юристы эти положения четко знают. Любые технические неполадки, истечение сроков, если именно в этот день ему надо было оплатить по сроку и именно в этот день были технические неполадки, они никак не скажутся на административном взыскании, поскольку каждое должностное лицо при рассмотрении будет учитывать обстоятельства, позволяющие не привлекать - когда нет состава. Технические проблемы являлись и являются основанием, при котором административная ответственность не применяется», - сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что на решение проблемы с неполадками esf.gov.kz брошены все ресурсы. «Подключено много госорганов, организаций, днем и ночью сидят и решают вопрос», - прокомментировали в КГД. Как отметили представители комитета, проблемы возникли в связи с увеличением нагрузки на программно-аппаратный комплекс ИС ЭСФ. «В настоящее время КГД совместно с АО НИТ, АО «Казахтелеком», разработчиками проводится всесторонний анализ по возникшей проблеме, в том числе:

1. Проведены работы по увеличению пропускной способности интернет-канала до 500 мегабит.

2. Проведены работы на системном программном обеспечении кластера ИС ЭСФ.

3. В марте месяце будут проведены работы по увеличению серверного оборудования.

В настоящий момент система работает, выписка ЭСФ осуществляется, однако есть проблема с замедлением времени авторизации пользователей в системе», - заявили в КГД.