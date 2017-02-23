Туман и гололед ожидают казахстанцев в четверг
23 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В западных областях республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается местами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Акмолинской области ночью и утром ожидается местами туман, низова метель, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветера 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Павлодарской области местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 2°, ясно.
В Астане днем -7°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Хвиля
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