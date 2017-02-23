Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Туман и гололед ожидают казахстанцев в четверг

23 февраля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


В западных областях республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается местами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской области ночью и утром ожидается местами туман, низова метель, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветера 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 2°, ясно.

В Астане днем -7°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Хвиля

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...