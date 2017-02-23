В Костанае экс-глааврача могли убить из-за профессиональной дейятельности

По данным из неофициальных источников, ей нанесли около 30 ножевых ранений.

Убийство бывшего главврача областной психиатрической больницы Рашиды Сандыбаевой, которая в последнее время работала на не менее «горячем» участке психиатрической службы (заведовала амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой), стало настоящим потрясением для Костаная, сообщает Наша Газета





20 февраля 59-летняя женщина была зверски зарезана в своей квартире, находящейся в многоэтажном доме в центре Костаная.





По данным из неофициальных источников, ей нанесли около 30 ножевых ранений.





При этом убийца оставил на своей жертве золотые украшения и ничего не взял из квартиры. Эти обстоятельства наталкивают на мысль, что мотивом преступления послужила профессиональная деятельность Рашиды Сандыбаевой.





К сожалению, людям приходится довольствоваться лишь догадками. Полиция преступление комментирует очень скупо. Отвечая на наш запрос, пресс-служба ДВД области сообщила, что «по факту убийства женщины 1957 г. р. начато досудебное расследование». Все остальное скрывается в интересах следствия.





Жильцы дома рассказывают о Рашиде Сандыбаевой как о человеке спокойном и приятном.

"Она здесь давно живет, лет 20, наверное. Жила одна. Красивая интеллигентная женщина. Мама ее, совсем старенькая, живет недалеко отсюда... Мы, конечно, в шоке от всего случившегося. Насколько я знаю, никто никаких криков не слышал. Уже второй день ходят полицейские, опрашивают, но лично я никого подозрительного здесь не видела", - поделилась одна из соседок.

Как рассказывают коллеги Сандыбаевой, тело обнаружил водитель, который возит ее на работу. Обычно погибшая была пунктуальной, поэтому прождав ее больше 10 минут, мужчина поднялся на 5 этаж. Дверь в ее квартиру была не заперта.



