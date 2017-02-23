В Алматы водитель Honda не справился с управлением и угодил в ДТП

На место вызвали скорую, прибывшие на место медики, осмотрев участников ДТП оставила их на месте.

В Алматы минувшей ночью произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Honda двигалась по проспекту Суюнбая в северном направлении, скорее всего, с превышением скоростного режима.





На затяжном повороте перед проспектом Рыскулова водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло в сторону, где он ударившись о тротуар снес дорожный знак, проехал по разделительной полосе и снова оказался на дороге.





В этот же момент Honda врезалась в только что подъехавший Subaru.





На место вызвали скорую, прибывшие на место медики, осмотрев участников ДТП оставила их на месте.



























































