В Алматы водитель Honda не справился с управлением и угодил в ДТП
23 февраля 2017, 07:02
На место вызвали скорую, прибывшие на место медики, осмотрев участников ДТП оставила их на месте.
В Алматы минувшей ночью произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Honda двигалась по проспекту Суюнбая в северном направлении, скорее всего, с превышением скоростного режима.
На затяжном повороте перед проспектом Рыскулова водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло в сторону, где он ударившись о тротуар снес дорожный знак, проехал по разделительной полосе и снова оказался на дороге.
В этот же момент Honda врезалась в только что подъехавший Subaru.
На место вызвали скорую, прибывшие на место медики, осмотрев участников ДТП оставила их на месте.
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