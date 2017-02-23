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Власти города Сан-Хосе эвакуируют около 14 тысяч жителей из-за наводнения

23 февраля 2017, 07:39

Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города.


Власти американского города Сан-Хосе в штате Калифорния издали распоряжение об обязательной эвакуации около 14 тысяч жителей из-за наводнения, сообщает РИА Новости.

Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Власти третьего по величине города штата распорядились эвакуировать жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому может угрожать наводнение, покинуть свои дома.

"Жителям затопленных территорий… не будет позволено вернуться в свои дома в среду. Мы еще не справились с ситуацией", — заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

Фото: REUTERS/ Chris Smead

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