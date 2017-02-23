Акция «День нейрохирургии»
23 февраля 2017, 08:00
Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.
25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 ведущие нейрохирурги Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан проведут бесплатные консультации для населения и гостей столицы, сообщает Zakon.kz.
Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы (болезни сосудов головного мозга, остеохондроз, протрузии и грыжи дисков, опухоли головного мозга, гидроцефалия, болезнь Мойямойя, гидроцефалия, мальформация Киари, эпилепсия фармакорезистентная, невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, шум в ухе, болезнь Паркинсона, головная боль).
Наиболее востребованными высокотехнологичными медицинскими услугами нейрохирургической помощи, оказываемой в Больнице, являются мини-инвазивные операции при остеохондрозе, не операционные методы снятие болей в позвоночнике, закрытые операции при сосудистой патологии головного мозга.
При необходимости в стационарном лечении будет предоставлена возможность госпитализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по государственному заказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан через Портал госпитализации. Одновременно будет проводиться консультирование по вопросам оформления документов на стационарное лечение.
Прием проводят:
Балковой Владимир Владимирович– нейрохирург-вертебролог, врач I категории, член Британской Ассоциации спинальных хирургов;
Шпеков Азат Салимович – нейрохирург, врач I категории, член Ассоциации нейрохирургов Казахстана;
Место проведения: г. Астана, ул. Е495, строение 2, Блок F, 2 этаж.
Время проведения: 25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 часов
Телефон для справок: +7 7172 70-80-90
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