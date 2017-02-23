Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Акция «День нейрохирургии»

23 февраля 2017, 08:00

Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.


25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 ведущие нейрохирурги Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан проведут бесплатные консультации для населения и гостей столицы, сообщает Zakon.kz.

Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы (болезни сосудов головного мозга, остеохондроз, протрузии и грыжи дисков, опухоли головного мозга, гидроцефалия, болезнь Мойямойя, гидроцефалия, мальформация Киари, эпилепсия фармакорезистентная, невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, шум в ухе, болезнь Паркинсона, головная боль).

Наиболее востребованными высокотехнологичными медицинскими услугами нейрохирургической помощи, оказываемой в Больнице, являются мини-инвазивные операции при остеохондрозе, не операционные методы снятие болей в позвоночнике, закрытые операции при сосудистой патологии головного мозга.

При необходимости в стационарном лечении будет предоставлена возможность госпитализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по государственному заказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан через Портал госпитализации. Одновременно будет проводиться консультирование по вопросам оформления документов на стационарное лечение.

Прием проводят:

Балковой Владимир Владимирович– нейрохирург-вертебролог, врач I категории, член Британской Ассоциации спинальных хирургов;
Шпеков Азат Салимович – нейрохирург, врач I категории, член Ассоциации нейрохирургов Казахстана;

Место проведения: г. Астана, ул. Е495, строение 2, Блок F, 2 этаж.
Время проведения: 25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 часов

Телефон для справок: +7 7172 70-80-90



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...