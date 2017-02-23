Акция «День нейрохирургии»

Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 ведущие нейрохирурги Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан проведут бесплатные консультации для населения и гостей столицы, сообщает Zakon.kz.





Данная акция проводится с целью оказания помощи людям с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы (болезни сосудов головного мозга, остеохондроз, протрузии и грыжи дисков, опухоли головного мозга, гидроцефалия, болезнь Мойямойя, гидроцефалия, мальформация Киари, эпилепсия фармакорезистентная, невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, шум в ухе, болезнь Паркинсона, головная боль).





Наиболее востребованными высокотехнологичными медицинскими услугами нейрохирургической помощи, оказываемой в Больнице, являются мини-инвазивные операции при остеохондрозе, не операционные методы снятие болей в позвоночнике, закрытые операции при сосудистой патологии головного мозга.





При необходимости в стационарном лечении будет предоставлена возможность госпитализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по государственному заказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан через Портал госпитализации. Одновременно будет проводиться консультирование по вопросам оформления документов на стационарное лечение.





Прием проводят:





Балковой Владимир Владимирович– нейрохирург-вертебролог, врач I категории, член Британской Ассоциации спинальных хирургов;

Шпеков Азат Салимович – нейрохирург, врач I категории, член Ассоциации нейрохирургов Казахстана;





Место проведения: г. Астана, ул. Е495, строение 2, Блок F, 2 этаж.

Время проведения: 25 февраля 2017 года с 8-30 до 15-00 часов





Телефон для справок: +7 7172 70-80-90







