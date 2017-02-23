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Алматинский рэпер исполнил трек вместе с бабушкой

23 февраля 2017, 08:17

За пару дней ролик облетел весь Казнет и стал очень популярным.


Рэп-исполнитель из Алматы снял видео и стал популярным в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Дильшод Ибрагимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он исполнил рэп-композицию. Интересно то, что помогала читать текст его бабушка.

За пару дней ролик облетел весь Казнет и стал очень популярным.


Фото: скриншот

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