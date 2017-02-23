Алматинский рэпер исполнил трек вместе с бабушкой
23 февраля 2017, 08:17
За пару дней ролик облетел весь Казнет и стал очень популярным.
Рэп-исполнитель из Алматы снял видео и стал популярным в Казнете, сообщает Zakon.kz.
Дильшод Ибрагимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он исполнил рэп-композицию. Интересно то, что помогала читать текст его бабушка.
За пару дней ролик облетел весь Казнет и стал очень популярным.
Фото: скриншот
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