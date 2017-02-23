Лыжница Коломина завоевала серебряную медаль Азиады-2017
23 февраля 2017, 08:25
В индивидуальной гонке классическим ходом на 5 километров Коломина опередила китаянку Хун Сю Ли, но уступила Юки Кобаяши из Японии.
Казахстанская лыжница Елена Коломина стала обладательницей серебряной медали зимних Азиатских игр-2017 в Саппоро, сообщает Sports.kz.
В индивидуальной гонке классическим ходом на 5 километров Коломина опередила китаянку Хун Сю Ли, но уступила Юки Кобаяши из Японии.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Лыжные гонки. Женщины. 5 км. Классический стиль
1. Юки Кобаяши (Япония) — 14:56.1
2. Елена Коломина (Казахстан) — +6.7
3. Хун Сю Ли (Китай) — +22.5
8. Ангелина Шурыга (Казахстан) — +47.5
10. Анжелика Тарасова (Казахстан) — +57.0
12. Дарья Ряжко (Казахстан) — +1:02.4.
Фото: Sports.kz
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