Дэвиду Боуи посмертно присудили две награды Brit Awards

Он был посмертно признан «Лучшим исполнителем», а также ему присудили награду за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar.

Британский музыкант Дэвид Боуи, который скончался в январе 2016 года, удостоен национальной музыкальной премии Brit Awards в двух номинациях, передает Lenta.ru.





Он был посмертно признан «Лучшим исполнителем», а также ему присудили награду за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar.





Церемония награждения состоялась в среду, 22 февраля, на концертной площадке O2 Arena в Лондоне. Первую статуэтку Brit Awards от имени Боуи получил американский актер Майкл Карлайл Холл, вторую — сын музыканта Дункан Джонс. «Боуи всегда поддерживал людей, которые думали, что они странные, не такие, как все», — отметил он.





Боуи стал первым исполнителем, который был удостоен награды Brit Awards посмертно.





Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Присуждает премию Британская ассоциация производителей фонограмм. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс — на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That.



