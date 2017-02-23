В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров в школах

Ранее администрация Обамы выпустила директиву для государственных школ, согласно которой учебные заведения должны позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.





"Министерство юстиции и министерство образования отменило сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015-2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола", — говорится в сообщении.





"Министерство юстиции обязано обеспечивать соблюдение закона. Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона", — сообщается в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, слова которого приводит Минюст.



