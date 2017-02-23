СМИ: Задержан бывший зампред "Казахстан инжиниринг"

На руководящей должности в нацкомпании Канат Султанбеков проработал около двух лет

Бывший заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Канат Султанбеков задержан, по предварительным данным, по подозрению в совершении коррупционных преступлений , сообщил , сообщил Sputnik Казахстан источник в КНБ РК.





Канат Султанбеков работал вице-президентом "Казахстан инжиниринг" с февраля 2015 года, на сайте компании его нет в составе правления, однако когда он оттуда исчез, неизвестно.





Султанбеков Канат Танатарович

Дата рождения: 01.09.1976 Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Казахская государственная архитектурно-строительная академия (1998); Инженер-строитель · Технологический институт Стивенсона (1999) · Университет Фэрли Дикенсона (2000) Научные звания, степени, деятельность: · Кандидат технических наук Трудовой стаж: · Занимал различные должности в акционерном обществе «Многоотраслевая акционерная компания Алматыгорстрой» (1994-2000); · Инженер проекта консорциума «ОКИОК» (2000-2001); · Главный инженер, директор департамента, заместитель генерального директора акционерного общества «МАК «Алматыгорстрой» (2001-2004); · Главный инспектор, заведующий отделом контрольно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима города Алматы (2004-2006); · Директор департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы (06.2006-11.2007); · Заместитель акима города Алматы (11.2007-05.2008); · Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны (05.2008-10.2009); · Заместитель Акима города Астаны (10.2009-12.2014); · Заместитель Председателя Правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (с 02.2015) Прочие должности: · Председатель совета директоров акционерного общества «Международный аэропорт Астана» (2008-2009)





Нацкомпания "Казахстан инжиниринг" создана в 2003 году и является реализатором государственной политики в области производства продукции оборонного, двойного и гражданского назначения.





В настоящее время единственным акционером компании является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". С апреля 2010 года компания находится под управлением министерства обороны Республики Казахстан.



