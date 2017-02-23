СМИ: Задержан бывший зампред "Казахстан инжиниринг"
23 февраля 2017, 09:19
На руководящей должности в нацкомпании Канат Султанбеков проработал около двух лет
Бывший заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Канат Султанбеков задержан, по предварительным данным, по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщил Sputnik Казахстан источник в КНБ РК.
Канат Султанбеков работал вице-президентом "Казахстан инжиниринг" с февраля 2015 года, на сайте компании его нет в составе правления, однако когда он оттуда исчез, неизвестно.
Дата рождения: 01.09.1976
Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная архитектурно-строительная академия (1998);
Инженер-строитель
· Технологический институт Стивенсона (1999)
· Университет Фэрли Дикенсона (2000)
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат технических наук
Трудовой стаж:
· Занимал различные должности в акционерном обществе «Многоотраслевая акционерная компания Алматыгорстрой» (1994-2000);
· Инженер проекта консорциума «ОКИОК» (2000-2001);
· Главный инженер, директор департамента, заместитель генерального директора акционерного общества «МАК «Алматыгорстрой» (2001-2004);
· Главный инспектор, заведующий отделом контрольно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима города Алматы (2004-2006);
· Директор департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы (06.2006-11.2007);
· Заместитель акима города Алматы (11.2007-05.2008);
· Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны (05.2008-10.2009);
· Заместитель Акима города Астаны (10.2009-12.2014);
· Заместитель Председателя Правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (с 02.2015)
Прочие должности:
· Председатель совета директоров акционерного общества «Международный аэропорт Астана» (2008-2009)
Нацкомпания "Казахстан инжиниринг" создана в 2003 году и является реализатором государственной политики в области производства продукции оборонного, двойного и гражданского назначения.
В настоящее время единственным акционером компании является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". С апреля 2010 года компания находится под управлением министерства обороны Республики Казахстан.
Фото: AP Photo / J Pat Carter
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