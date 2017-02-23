СМИ узнали о продаже Горбачевым своей альпийской виллы

Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу Hubertus-Schlössl в немецком городе Тегернзее в Баварских Альпах, пишет газета Süddeutsche Zeitung.





По данным издания, трехэтажное здание площадью около 600 квадратных метров расположено на участке земли 0,26 гектаров. Вилла была построена в 1908 году, несколько лет назад ее отремонтировали.





Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.





По словам мэра Кристиана Кока, когда Горбачев бывал в Тегернзее, он вел достаточно уединенный образ жизни. В последнее время он посещал виллу редко. Иногда бывшего советского лидера можно было видеть прогуливающимся по окрестностям или отдыхающим в ресторане.



