СМИ узнали о продаже Горбачевым своей альпийской виллы
23 февраля 2017, 09:22
Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу Hubertus-Schlössl в немецком городе Тегернзее в Баварских Альпах, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, трехэтажное здание площадью около 600 квадратных метров расположено на участке земли 0,26 гектаров. Вилла была построена в 1908 году, несколько лет назад ее отремонтировали.
Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.
По словам мэра Кристиана Кока, когда Горбачев бывал в Тегернзее, он вел достаточно уединенный образ жизни. В последнее время он посещал виллу редко. Иногда бывшего советского лидера можно было видеть прогуливающимся по окрестностям или отдыхающим в ресторане.
Фото: Peoples.ru
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