Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

СМИ узнали о продаже Горбачевым своей альпийской виллы

23 февраля 2017, 09:22

Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.


Бывший президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу Hubertus-Schlössl в немецком городе Тегернзее в Баварских Альпах, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, трехэтажное здание площадью около 600 квадратных метров расположено на участке земли 0,26 гектаров. Вилла была построена в 1908 году, несколько лет назад ее отремонтировали.

Как отмечается, только очень богатым людям по карману приобрести домовладение, которое находится недалеко от озера.

По словам мэра Кристиана Кока, когда Горбачев бывал в Тегернзее, он вел достаточно уединенный образ жизни. В последнее время он посещал виллу редко. Иногда бывшего советского лидера можно было видеть прогуливающимся по окрестностям или отдыхающим в ресторане.

Фото: Peoples.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...