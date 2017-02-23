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В Мангистау разыскивают 16-летнюю Айман Тлегенову

23 февраля 2017, 09:25

В настоящее время на поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции.


Девушка ушла из дома в селе Курык 20 февраля и пропала. На поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает газета "Лада".

Девушка вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00. Айман Тлегенова проживала в селе Курык Каракиянского района.

Пропавшая была одета в зимнюю куртку бежевого цвета, бежевую шапку с коричневыми полосками, черные брюки и коричневую обувь.

- В настоящее время на поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Владеющие какой-либо информацией о местонахождении Айман Тлегеновой просьба обращаться по телефонам: 8 (72937) 2 11 02, 2 13 80

Светлана Антонова
Фото с сайта lada.kz

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