В сети набирает популярность видео с обедающим в детском стульчике пони
23 февраля 2017, 09:27
На ролике видно, как мини-лошадь спокойно сидит в детском кресле и ест морковь из одноразовой тарелки.
Видео с обедающим в детском стульчике пони спровоцировало ожесточенные споры среди пользователей сети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.
На ролике видно, как мини-лошадь спокойно сидит в детском кресле и ест морковь из одноразовой тарелки.
Пользователи сети разделились на два лагеря, комментируя происходящее на видео. Часть зрителей назвала съемку восхитительной. Но некоторые с ними категорически не согласились, они обвинили автора ролика в жестоком обращении с животным, заявив, что такая посадка может серьезно повредить позвоночник.
"Это разбивает мое сердце. Люди, которые считают это забавным, будьте немного умнее! Это жестоко", — возмущаются комментаторы.
Однако, ряд пользователей утверждают, что прямая посадка во время еды может хорошо отразиться на здоровье лошади, так как это может облегчить ряд симптомов заболеваний, связанных с нарушением работы пищевода животного.
Видео было опубликовано в соцсети Инстаграм на прошлой неделе и уже набрало более 300 тысяч просмотров. The Sun отмечает, ролик был снят на ферме Suetoshi, расположенной в японском городе Саку.
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