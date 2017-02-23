СМИ: следователи по делу Ким Чен Нама вылетят в Макао за образцами ДНК
23 февраля 2017, 09:36
ДНК нужны для проведения официальной идентификации личности погибшего в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНД.
Полиция Малайзии направит экспертов в Макао, где, предположительно, проживает сын Ким Чен Нама Ким Хан Соль, чтобы взять у него образцы ДНК для проведения официальной идентификации личности погибшего в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНД, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.
По предварительным данным, три малазийских эксперта должны вылететь в Макао в четверг. Ожидается, что их поездка продлится два дня. Других деталей не сообщается.
Агентство отмечает, что решение малазийской стороны было принято с учетом возможных угроз безопасности для членов семьи Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, который, предположительно, погиб в Малайзии после совершенного на него нападения.
Напомним, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.
Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.
Ранее представители малазийского министерства здравоохранения заявили, что не могут официально идентифицировать погибшего в аэропорту Куала-Лумпура как Ким Чен Нама в связи с отсутствием тестов ДНК или визуального опознания тела родственниками. Кроме этого, малазийские медики не нашли видимых ран на теле покойного, в том числе от уколов, а также признаков сердечного приступа.
Фото: © AP Photo/ Shizuo Kambayashi
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