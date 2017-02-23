СМИ: следователи по делу Ким Чен Нама вылетят в Макао за образцами ДНК

По предварительным данным, три малазийских эксперта должны вылететь в Макао в четверг. Ожидается, что их поездка продлится два дня. Других деталей не сообщается.





Агентство отмечает, что решение малазийской стороны было принято с учетом возможных угроз безопасности для членов семьи Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, который, предположительно, погиб в Малайзии после совершенного на него нападения.



