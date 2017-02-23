СМИ: Путин повторяет "самую страшную ошибку Сталина"

Сегодня Путин преподносит Ирану два подарка: Сирию и уран, из которого можно изготавливать ядерные бомбы.

Президент России Владимир Путин повторяет «самую катастрофическую ошибку Сталина», пишет в своей статье для Arutz 7 Марк Лангфан.





«Всем известно о вопиющем и в конце концов смертоносном пакте от 23 августа 1939 года между нацистами и Советским Союзом, в котором Гитлер и Сталин согласились совместно напасть на Европу и оккупировать её», — говорится в статье.





Вторжение Гитлера в Польшу стало для Великобритании и Франции поводом объявить войну нацистской Германии. При этом интересно, что британский премьер Уинстон Черчилль не объявил войну СССР, который также вторгся на польскую территорию.





Однако самым важным аспектом сделки 1939 года между Германией и СССР было не вторжение в Польшу, а поставки немцам нефти и других жизненно важных природных ресурсов, которые придали дополнительный толчок военным усилиям Гитлера против Великобритании, а потом и против самого Советского Союза, указывается в статье.





«На деле без советской нефти, которую отправляли Гитлеру с 1939 года и вплоть до операции «Барбаросса», у него не было бы необходимого количества топлива, чтобы 22 июня 1941 года провести эффективное нападение на Советский Союз», — пишет Лангфан.





В результате нападения гитлеровских войск СССР потерял убитыми 4 млн советских солдат, а 3 млн были взяты в плен — и всё это благодаря сталинским поставкам нефти в нацистскую Германию, утверждает обозреватель Arutz 7.





Сталин и «его министр иностранных дел Молотов», говорится в статье, были, возможно, величайшими глупцами в истории. И они оставались таковыми до времён президента Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, убеждён автор.





Сталин преподнёс Гитлеру два подарка: Польшу и нефть, говорится в статье. Сегодня Путин преподносит Ирану два подарка: Сирию и уран, из которого можно изготавливать ядерные бомбы.





Как в 1939 году СССР и Германия договорились атаковать Польшу, так сегодня Путин и Иран «договорились вместе атаковать Сирию». Путин думает, что Иран согласен поделить Сирию. Но этот раздел территории продлиться лишь до тех пор, пока Тегеран не возьмёт под свой контроль свою часть. Затем он заберёт часть российского президента, считает автор.





«Стирая в пыль сирийских суннитов, Путин глупым образом отдаёт Сирию — эпицентр арабского мира — Ирану. Взяв Сирию под свой контроль, Иран быстро переключится на остальной арабский Ближний Восток. А как только он станет кукловодом и в остальных арабских столицах, не пройдёт много времени, как он постучит в российскую дверь. К тому времени благодаря Обаме на вооружении у Ирана будут десятки ядерных бомб. Тогда Иран будет контролировать не только 50 процентов мировых запасов нефти, но также будет обладать широким ядерным потенциалом», — прогнозирует автор статьи.





По мнению автора, подобная ситуация может сложиться через 10—15 лет. Причём обозреватель Arutz 7 полагает, что через полтора десятилетия у Тегерана будут сотни единиц ядерного оружия. Марк Лангфан также уверен, что иранские власти не станут осуществлять прямую атаку на Россию, они поставят ядерные вооружения «чеченской террористической ячейке «чёрных вдов» и сделают так, что чеченцы устроят ядерную катастрофу в Москве». При этом установить то, что за атакой стоит Тегеран, будет практически невозможно, убеждён автор.





«Единственный для России способ остановить эту безумную политику не только превращения Ирана в «короля» Сирии, но и превращение его в вооружённого ядерным оружием гегемона арабского мира и мировых поставок нефти, заключается в том, чтобы добиться провала Ирана в Сирии, причём серьёзного провала. В противном случае сталинское снабжение топливом операции «Барбаросса» будет казаться просто гениальным ходом по сравнению с путинским вооружением Ирана ядерным оружием», — пишет в завершение своей статьи для Arutz 7 Марк Лангфан.