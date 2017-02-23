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В Мангистауской области мать и ее двое детей пострадали при возгорании авто на АЗС

23 февраля 2017, 09:49

Дети, 2007 и 2014 года рождения, были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать, 1981 года рождения, получила ожоги лица.


Трое пассажиров автомобиля ВАЗ 2001 года выпуска, загоревшегося сегодня, 22 февраля, рядом с газовой заправкой в поселке Шетпе Мангистауской области, получили ожоги различной степени тяжести. Об этом рассказал Хаям Амирбеков, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает газета "Лада".

Дети, 2007 и 2014 года рождения, были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать, 1981 года рождения, получила ожоги лица. Водитель автомобиля не пострадал.

- В 17:36 на пульт дежурного ДЧС поступил вызов, на место происшествия были отправлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники. В 17:40 спасатели прибыли на АГЗС, пожар ликвидировали через девять минут. Причины возгорания выясняются, - сказал Хаям Амирбеков.

Автомобиль полностью сгорел. АГЗС, расположенная рядом, не пострадала.


Видео пользователя Lada.kz

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