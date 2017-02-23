Галина Вишневская выиграла третье "золото" для Казахстана на Азиаде-2017
23 февраля 2017, 09:50
Еще одна казахстанская биатлонистка Алина Райкова завоевала "бронзу".
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская стала победительницей в спринтерской гонке на 7,5 километра на Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вишневская завоевала "золото" с результатом 20:32.6 минуты, опередив на 24.2 секунды представительницу Китая. "Бронза" досталось казахстанке Алине Райковой, уступившей своей соотечественнице 50.6 секунды.
Также в ТОП-5 вошли еще две биатлонистки из Казахстана - Дарья Усанова (+54.7) и Анна Кистанова (+1:32.2), занявшие четвертое и пятое места соответственно.
Добавим, что для Казахстана эта золотая медаль стала третьей на соревнованиях в Саппоро. Теперь в копилке сборной 12 наград - три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
Фото с сайта almaty2017.com
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