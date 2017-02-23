Четырёхлетний Богдан из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить

В областную детскую больницу мальчик поступил 12 февраля с колотой раной в груди. Как сообщили «УН» врачи, лезвие ножа не задело сердца, поэтому спустя 5 дней они его выписали. Но отправили мальчика не домой, а в Центр адаптации несовершеннолетних, так как ребёнка ножом ранила его мама.





— К нам Богдан поступил вечером, его привезли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Мальчик был сильно напуган, постоянно плакал, — рассказывает директор ЦАНа Роза Суюнчалиева. – Он начал рассказывать нам историю, от которой рыдали все наши сотрудницы. Мама мальчика вывела его на остановку, закрыла ему рот рукой и воткнула в грудь кухонный нож. Когда он стал плакать и кричать: «Мама, не надо, мне больно!», женщина вытащила нож и отвезла ребёнка в больницу. У Богдана лейкопластырем заклеена левая сторона груди, смотреть на это без слёз нельзя.





Гуляйим Сарбаева, заместитель директора Центра адаптации несовершеннолетних уже в прошедшую субботу познакомилась с мамой раненого мальчика.





— Я была на дежурстве, когда она пришла проведать сына, – рассказывает Гуляйим Сарбаева. – Женщине 30 лет. Не замужем. Говорит, что родила сына от мужчины старше себя на 20 лет, но он не хочет им помогать, в воспитании ребёнка не участвует. Сама женщина родом из посёлка Ветёлки. Родители умерли. Их дом сгорел. Собственного жилья у них с сыном нет, они обитают у её сестры в «Казах ауле».





12 февраля вечером женщина решила свести счёты с жизнью убить себя и сына – взяла 4-летнего Богдана и пошла с ним на конечную остановку в микрорайоне «Казах-аул». Там, в крытом остановочном павильоне она завела мальчика в угол и воткнула ему в сердце нож, который взяла на кухне у сестры. Когда мальчик стал кричать, его мама опомнилась. Выдернула нож из раны, поймала попутную машину и отвезла его в областную детскую больницу.





— Когда я спросила её, зачем она это сделала, та ответила, что устала быть обузой всем, — говорит Гуляйим Сарбаева. – На работу она устроиться не может, пять-шесть раз в месяц у неё случаются приступы эпилепсии. Что она творит в такие моменты, сама не помнит. Женщина плакала, говорила, что сейчас во всём раскаивается, хочет забрать сына. Мы приводили к ней Богдана, он посидел немножко с мамой и убежал к ребятам. Уходить с ней домой мальчик не захотел.





Гуляйим Сарбаева отмечает, что и в понедельник, и во вторник мама Богдана приходила к ним, навещала сына.





Но отдавать ребёнка матери сотрудники ЦАНа не торопятся, здесь ждут, какую оценку действиям родительницы дадут правоохранительные органы и суд.



