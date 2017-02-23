Токио выплатит жителям Окинавы 264 миллиона долларов за шум от самолетов ВВС США
23 февраля 2017, 10:19
На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС.
Окружной суд города Наха (префектура Окинава) обязал правительство Японии выплатить компенсацию местным жителям за шум от самолетов ВВС США, находящихся на базе Кадена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NHK.
Сумма выплаты по групповому иску, в котором участвовали 22 тысячи человек, составляет 30 миллиардов иен (около 264 миллионов долларов).
Суд удовлетворил иск местных жителей, которые посчитали, что шум от американской авиации превышает установленные законом ограничения как в дневное, так и в ночное время, что приводит к проблемам со здоровьем. Вместе с тем, суд отклонил требование о полном запрете на полеты военных самолетов и конвертопланов MV-22 Osprey в этом районе, отмечает ТАСС.
В конце прошлого года суд вынес аналогичное решение по иску японцев, проживающих рядом с другой авиабазой США Футэмма на Окинаве. Тогда от государства потребовали выплатить компенсации в размере 2,45 миллиарда иен (около 22 миллионов долларов).
Кроме того, 26 декабря губернатор Окинавы Такэси Онага в соответствии с постановлением Верховного суда Японии отменил запрет на работы по переносу военной базы США Футэмма на территории этой префектуры. При этом он пообещал и дальше через суды добиваться вывода американских военных объектов за территорию Окинавы.
На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС. На острове также дислоцируются дивизия морской пехоты. В общей сложности на Окинаве находятся порядка 50 тысяч американцев, 30 тысяч из которых — военнослужащие и персонал военных баз.
Фото: Greg Baker / AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845708-db0de6604d641b3f54735729d20fcfea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...