Токио выплатит жителям Окинавы 264 миллиона долларов за шум от самолетов ВВС США

Сумма выплаты по групповому иску, в котором участвовали 22 тысячи человек, составляет 30 миллиардов иен (около 264 миллионов долларов).

Суд удовлетворил иск местных жителей, которые посчитали, что шум от американской авиации превышает установленные законом ограничения как в дневное, так и в ночное время, что приводит к проблемам со здоровьем. Вместе с тем, суд отклонил требование о полном запрете на полеты военных самолетов и конвертопланов MV-22 Osprey в этом районе, отмечает ТАСС.

В конце прошлого года суд вынес аналогичное решение по иску японцев, проживающих рядом с другой авиабазой США Футэмма на Окинаве. Тогда от государства потребовали выплатить компенсации в размере 2,45 миллиарда иен (около 22 миллионов долларов).





Кроме того, 26 декабря губернатор Окинавы Такэси Онага в соответствии с постановлением Верховного суда Японии отменил запрет на работы по переносу военной базы США Футэмма на территории этой префектуры. При этом он пообещал и дальше через суды добиваться вывода американских военных объектов за территорию Окинавы.





На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС. На острове также дислоцируются дивизия морской пехоты. В общей сложности на Окинаве находятся порядка 50 тысяч американцев, 30 тысяч из которых — военнослужащие и персонал военных баз.