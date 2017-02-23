Ян Савицкий: Приехал в Саппоро за одной золотой медалью — а возьму, сколько смогу

23 февраля 2017, 10:21

«Золото» выиграл Ян Савицкий, серебряным призером оказался Василий Подкорытов.


Превосходный результат показали казахстанские биатлонисты в мужском спринте на Азиатских Играх в японском Саппоро, взойдя сразу на две ступени пьедестала. «Золото» выиграл Ян Савицкий, серебряным призером оказался Василий Подкорытов. И лишь бронзовая награда — у японца Микито Тачизаки.

Своими мыслями об итогах гонки с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz поделился чемпион Азиады-2017 Ян Савицкий.

— Ян, поздравляем с золотой медалью Азиады! Как Вам далась эта награда?
— Очень нелегко, потому что после чемпионата Мира все были вымотаны и силы оставили там. В приоритете было мировое первенство.

— Но по Вам не скажешь, что только что стали победителем...
— Радости пока еще нет. В голове непонятно, и часовые пояса...Восьмичасовая разница с Европой дается тяжело, и организм еще спит.

— Как лыжи ехали?
— Сервисмены отработали отлично, лыжи хорошо ехали. Тренерам спасибо за грамотные подсказки перед стрельбой, по трассе, благодарен и всем, кто болел за меня. Всем казахстанцам — привет!

— Какие советы давали наставники по ходу гонки?
— Подсказки касались техники хода и выбора установки перед стрельбой.

— Удалось ли пройти гонку без ошибок?
— Ошибка была незначительной, но даже с ней мне удалось победить.

— Неприятная история, которая случилась на чемпионате Мира, где наших биатлонистов пытались обвинить в применении допинга, уже забыта?
— Для меня — нет. У меня забрали все мои телефоны. Я до сих пор не могу полноценно общаться со своей семьей.

— Так и не вернули?
— К сожалению, еще нет. Это меня пока беспокоит. А так, команда чиста — к нам претензий никаких нет.

— Кому хотели бы посвятить эту победу?
— Жене и ребенку.

— Чего нам ждать от Вас в следующих гонках на Азиаде?
— Я приехал за одной золотой медалью — а возьму, сколько смогу.

Автор: Ануар Абдрахманов
Фото: Данияра Майлыбаева


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