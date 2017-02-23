Ян Савицкий: Приехал в Саппоро за одной золотой медалью — а возьму, сколько смогу

Превосходный результат показали казахстанские биатлонисты в мужском спринте на Азиатских Играх в японском Саппоро, взойдя сразу на две ступени пьедестала . «Золото» выиграл Ян Савицкий, серебряным призером оказался Василий Подкорытов. И лишь бронзовая награда — у японца Микито Тачизаки.





Своими мыслями об итогах гонки с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz поделился чемпион Азиады-2017 Ян Савицкий.





— Ян, поздравляем с золотой медалью Азиады! Как Вам далась эта награда?

— Очень нелегко, потому что после чемпионата Мира все были вымотаны и силы оставили там. В приоритете было мировое первенство.





— Но по Вам не скажешь, что только что стали победителем...

— Радости пока еще нет. В голове непонятно, и часовые пояса...Восьмичасовая разница с Европой дается тяжело, и организм еще спит.





— Как лыжи ехали?

— Сервисмены отработали отлично, лыжи хорошо ехали. Тренерам спасибо за грамотные подсказки перед стрельбой, по трассе, благодарен и всем, кто болел за меня. Всем казахстанцам — привет!





— Какие советы давали наставники по ходу гонки?

— Подсказки касались техники хода и выбора установки перед стрельбой.





— Удалось ли пройти гонку без ошибок?

— Ошибка была незначительной, но даже с ней мне удалось победить.





— Неприятная история, которая случилась на чемпионате Мира, где наших биатлонистов пытались обвинить в применении допинга, уже забыта?

— Для меня — нет. У меня забрали все мои телефоны. Я до сих пор не могу полноценно общаться со своей семьей.





— Так и не вернули?

— К сожалению, еще нет. Это меня пока беспокоит. А так, команда чиста — к нам претензий никаких нет.





— Кому хотели бы посвятить эту победу?

— Жене и ребенку.





— Чего нам ждать от Вас в следующих гонках на Азиаде?

— Я приехал за одной золотой медалью — а возьму, сколько смогу.





Автор: Ануар Абдрахманов

Фото: Данияра Майлыбаева



