В Усть-Каменогорске мужчина отобрал шубу и телефон у незнакомки, чтобы подарить их жене

В областном центре житель Белоусовки Глубоковского района совершил разбойное нападение на случайную прохожую. Он снял с нее шубу и отобрал дорогой телефон, чтобы на следующий день торжественно вручить "трофеи" жене. Подробности удалось узнать из материалов суда № 2 Усть-Каменогорска, сообщает корреспондент сообщает корреспондент YK-news.kz





Согласно показаниям подсудимого, тот вечер они с женой провели в кафе. Муж повел туда благоверную, чтобы загладить вину за какой-то семейный проступок. Уже на выходе из заведения он увидел женщину в роскошной шубе. Мужчина попросил жену немного подождать, мол, ему надо отлучиться. Сам же проследовал за незнакомкой. Когда женщина зашла в темный двор, грабитель нагнал ее и приставил к горлу садовый нож. Он потребовал, чтобы несчастная сняла с себя шубу. Женщина подчинилась. Заодно злоумышленник отобрал у нее смартфон. Похищенное закопал в снегу.





На следующий день мужчина съездил в город, откопал шубу и телефон. Вернувшись в Белоусовку, он торжественно вручил обновы жене. На вопросы о происхождении подарков отвечал уклончиво, дескать, купил в рассрочку. Дама лишилась даров на следующий день, когда мужчина с семьей приехал в Усть-Каменогорск, чтобы посидеть в городском кафе. Его задержали полицейские и изъяли награбленное.





В суде выяснилось, что мужчина — единственный работающий член семьи. А жена пояснила, что в день ограбления она беспокоилась по поводу того, что муж выпил пару кружек пива — дескать, в пьяном состоянии он не отдает отчета своим действиям.





За разбойное нападение мужчину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.





Михаил Потапов