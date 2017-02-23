За сутки спасатели эвакуировали из снежных заносов около 150 человек

Аварийно-спасательные работы на автодорогах республики продолжаются, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





За прошедшие сутки 22 февраля с заснеженных дорог было эвакуировано 143 человека, в том числе 2 детей, на очищенные участки дорог отбуксировано 88 единиц техники.





В Акмолинской области спасатели из 20 единиц заблокированного в снежных заносах автотранспорта эвакуировали 54 человека, в том числе одного ребенка. В районные медучреждения доставлены 5 человек. Работы велись в Енбекшильдерском, Жаксынском, Зерендинском, Атбасарском и Аршалынском районах.





Спасателями Восточно-Казахстанской области в 7 и 40 км от г.Семей из остановившихся в снежных переметах 3 автобусов и 3 автомобилей эвакуировано 64 человека.





Спасатели Северо-Казахской области в Аккайынском, Айыртауском и Жамбылском районах провели работы по транспортировке в медучреждения трех человек, в том числе одного ребенка, 2016 года рождения, нуждавшихся в срочной медицинской помощи.





Аналогичная работа проведена и спасателями Актюбинской области: из п.Тассай в больницу Хромтауского района доставлены женщина.





А спасатели Атырауской области доставили врача в с.Темирбай Кызылкугинского района для оказания медицинской помощи мужчине, 1938 года рождения.





В Костанайской области силами спасателей, местных исполнительных органов и дорожно-эксплуатационных служб из снежных заносов отбуксированы на очищенные участки дорог 88 единиц техники, в салонах которых находились 151 человек, в том числе 14 детей. Из остановившихся в снежных заторах 2 автомобилей эвакуировано 6 человек. Из с.Диевка в Центральную районную больницу Аулиекольского района спасатели доставили 9 человек, нуждавшихся в медицинской помощи. Еще один человек транспортирован в больницу г.Аркалык из села Екидин.



