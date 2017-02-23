МНЭ: Рекомендации ОЭСР станут основой разрабатываемой Национальной дорожной карты

Рекомендации, которые даны Казахстану в рамках проекта ОЭСР «Дополнительный обзор, ведущий к полному обзору государственного управления (функциональный обзор)», станут основой разрабатываемой в настоящее время по поручению премьер-министра Казахстана Национальной дорожной карты, рассказала вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Выступая с приветственным словом перед презентацией функционального обзора, Абылкасымова остановилась на ключевых направлениях реформирования системы государственного управления, которые основаны на стандартах ОЭСР.

Она отметила, что инициатива президента Казахстана по перераспределению полномочий между ветвями власти предусматривает усиление правительства и контрольных функций парламента. По словам вице-министра, улучшение взаимодействия парламента и правительства подразумевает усиление обратной связи между населением, избирателями и органами власти управления, что в полной мере корреспондируется со стандартами ОЭСР.

«В рамках функционального обзора ОЭСР было рассмотрено четыре блока вопросов: многоуровневое управление и децентрализация, гендерная политика, открытое правительство и обзор недавних реформ в сфере государственного управления», - сообщила Абылкасымова.

Она отметила, что «в данном функциональном обзоре особое внимание уделяется обоснованности баланса ролей и обязанностей различных уровней государственного управления, децентрализации как вектору повышения самодостаточности, гражданского участия, обеспечению гендерного баланса во всех жизнедеятельности государства, а также подотчетности правительства и прозрачности процесса принятия решений и повышению потенциала на местном уровне».

Вице-министр подчеркнула, что в Казахстане уже проделана значительная работа по формированию компактного и транспарентного правительства. Проведена огромная работа также по становлению института местного самоуправления. Так, проведены выборы 90 % акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа посредством их выборов маслихатами районов (городов). В перспективе, по данному направлению будет рассмотрен вопрос введения выборности акимов городов областного значения, районов областей и районов в городах.

Абылкасымова рассказала также о процессе передачи функций, не свойственных государственным органам, в конкурентную среду. По ее словам, в перспективе будет рассмотрено более 100 государственных функций, которые могут быть переданы в конкурентную среду.

Она также проинформировала о процессе внедрения системы оплаты труда государственных служащих по результатам оценки их работы. Так, разработан проект Указа Президента РК «О некоторых вопросах оплаты труда государственных служащих», которым определяется порядок и условия выплаты бонусов, оказания материальной помощи государственным служащим, а также установления надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б». Вознаграждение госслужащих будет осуществляться в зависимости от результатов и специфики должностей, занимаемых ими.

«Все рекомендации по направлениям функционального обзора будут реализованы в рамках Национальной дорожной карты. По поручению премьер-министра мы приступили к разработке данной дорожной карты, она будет одобрена в апреле на заседании координационного совета по взаимодействию с ОЭСР под руководством премьер-министра Казахстана», - сообщила Абылкасымова.