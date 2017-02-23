Будапешт отказался претендовать на проведение Олимпиады-2024

Теперь на право проведения соревнований претендуют Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США).

Правительство Венгрии объявило о том, что отзывает заявку на проведение в Будапеште летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Reuters. Власти объяснили такой шаг отсутствием политического и национального единства в вопросе необходимости проведения Игр в своей стране.





Решение было принято после встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета. В Международном олимпийском комитете заявили, что будут ждать официального уведомления об отзыве заявки, пишет Lenta.ru





По данным опросов, как отмечает агентство, идею проведения Игр в Будапеште поддерживала только треть венгров. Около 50 процентов респондентов выступали против, такую же позицию озвучили 56 процентов жителей столицы Венгрии.





Ранее группа активистов призвала власти страны провести референдум по вопросу проведения Игр-2024. Инициатива набрала более 250 тысяч подписей.





Столица Олимпиады-2024 будет определена 13 сентября 2017 года на конгрессе Международного Олимпийского комитета в городе Лима в Перу. Теперь на право проведения соревнований претендуют Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США).



