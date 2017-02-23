Как 125-килограммовый английский вратарь лишился работы из-за куска пирога

Простодушие Шоу обернулось открытием FA дисциплинарного дела, а «Саттон», дабы не навлекать на себя гнев ассоциации, расторг контракт с любителем пирогов.

Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» неожиданно прославился благодаря колоритной внешности и экстравагантному поведению: 125-килограммовый Уэйн Шоу потерял работу из-за пристрастия к еде и игры на тотализаторе. « Лента.ру » рассказывает подробности.





Британский пирог





Возрастные игроки с избыточным весом наверняка есть и в других полулюбительских футбольных клубах мира, но не каждой такой команде выпадает шанс сыграть с лондонским «Арсеналом». «Саттон» сенсационно дошел до 1/8 финала Кубка Англии, где и встретился с коллективом Арсена Венгера, после чего журналисты принялись пристально изучать состав скромного коллектива.





Не заметить 125-килограммового запасного вратаря, которому недавно исполнилось 45 лет, просто невозможно, поэтому Шоу сразу же стал героем шуток и интернет-мемов. Популярность нисколько не обременяла голкипера, он даже решил подыграть публике и выложил фото, на котором он за несколько часов до игры с «Арсеналом» в тапочках пылесосит искусственное покрытие возле скамейки запасных на домашней арене «Саттона».





Но гвоздь программы Шоу приберег до вечера. На 83-й минуте встречи, когда «Саттон» предсказуемо «горел» именитому сопернику со счетом 0:2, а все замены хозяев были сделаны, вратарь появился в кадре телетрансляции с огромным куском пирога. Роняя крошки на ковер, который он сам недавно пылесосил, Шоу с аппетитом уничтожал угощение, заставив весь футбольный мир хохотать и придумывать картинки и мемы с его участием.





Считать этот поступок Шоу забавной шалостью не позволили обстоятельства, которые вскрылись чуть позже. Оказалось, что одна из британских букмекерских контор принимала ставки с коэффициентом 9,0 на то, что упитанный вратарь во время матча позволит себе перекусить. Знакомые Шоу поделились этой информацией с вратарем, и тот решил помочь приятелям заработать.





«Да, мои знакомые рассказали, что из расчета 8 к 1 принимаются ставки, съем ли я пирог во время матча. Я не ел ничего весь день, а потому ради шутки сказал, что вполне могу это сделать. Не думаю, что кто-то сильно нажился на этом», — простодушно признался футболист.





Однако его милая шутка стала прямым нарушением правил Футбольной ассоциации Англии (FA), согласно которым игрокам запрещается не только делать ставки, но и выдавать инсайдерскую информацию, а также консультировать заинтересованных лиц относительно соревнований, в которых они участвуют.





Простодушие Шоу обернулось открытием FA дисциплинарного дела, а «Саттон», дабы не навлекать на себя гнев ассоциации, расторг контракт с любителем пирогов.





Работа мечты





Многие не остались равнодушны к тому, что добродушный толстяк лишился возможности заниматься любимым делом. Сеть британских супермаркетов Morrisons предложила Шоу совместить приятное с полезным и стать дегустатором пирогов.





«Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Нас очень впечатлила его верность еде, ведь хороший горячий пирог — лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», — заявил представитель Morrisons Тесса Кэллахан.





Вполне возможно, что это заявление — лишь попытка самопиара с использованием свежей истории, однако Шоу стоит серьезно задуматься, как распорядиться внезапно свалившейся на него популярностью. Можно стать лицом рекламных кампаний или, к примеру, запустить свое кулинарное шоу на телевидении. Британцы, славящиеся безграничной любовью к футболу, наверняка оценят такой персонаж.





«Популярность — это здорово, но надо быть честным: она возникла не из-за меня и не из-за моего внешнего вида, а из-за команды. Парни проделали потрясающую работу и заслужили успех, а я все-таки сидел на скамейке, поэтому теперь сложно сказать, что это именно мой успех», — скромно заметил футболист в интервью Sports.ru.









Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com





Прикоснуться к великому





В карьере и биографии Шоу были примечательные моменты и до инцидента с пирогом. В детской академии «Саутгемптона» вратарь пересекался со звездой английского футбола Аланом Ширером и будущей легендой «святых» Мэттью Ле Тиссье. Причем в те времена Шоу выступал на позиции центрального полузащитника. Однако приблизиться к успеху одноклубников у него так и не получилось: из школы «Саутгемптона» его отчислили за избыточный вес.





«Я последовал за мечтой в премьер-лигу, а он, по всей видимости, за фургоном с гамбургерами», — такое лаконичное объяснение неудавшейся карьере голкипера дал Ширер.





После ухода из «Саутгемптона» Шоу оказался в малоизвестном клубе «Башли», где в нем неожиданно разглядели вратарский потенциал. После этого голкипер без особого успеха скитался по английским командам низших дивизионов, пока не оказался в «Саттоне». Здесь Шоу стал тренером вратарей, изредка и сам выходил на поле. Причем этим его обязанности не ограничивались.





«Я постоянно слежу за полем, чищу его, привожу в порядок. Занимаюсь социальными активностями клуба. У нас есть школа для детей с особенностями развития — там есть ребята с нарушенной координацией. Такая работа не дает забыть, насколько мне повезло, что у меня все в порядке», — рассказывал вратарь незадолго до матча с «Арсеналом».





История с пирогом нанесла тяжелый удар по футбольной деятельности Шоу, но кто знает — может, это начало другой, гораздо более яркой истории.





Алексей Гусев