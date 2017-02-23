Аппарат президента Кыргызстана разъяснил слова Атамбаева о жертвах 2010 года

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстан в КР Айымдос Бозжигитов встретился с первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызской Республики Сапаром Исаковым , передает , передает МИА Казинформ





В ходе встречи представитель аппарата президента Кыргызстана выразил сожаление относительно сложившейся ситуации вокруг интервью президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу «Евроньюс».





Напомним, Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента о том, не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь...».





«Президент КР с искренним уважением относится к Президенту Казахстана РК Нурсултану Назарбаеву. В целях подтверждения высокого уровня отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, которые по-прежнему останутся добрососедскими и дружественными, министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву будет поручено лично обсудить вопрос дальнейшего развития сотрудничества с главой МИД РК», - заверил С.Исаков.



