В Китае спасли девочку, чуть не выпавшую с четвертого этажа

На видеозаписи видно, что ребенок провалился сквозь решетку от грабителей и не мог залезть обратно в квартиру. Два рабочих, бывших неподалеку, услышали крики и пришли на помощь: забрались на карниз и спасли девочку.









Как выяснилось позже, мать ребенка в это время была на работе и не знала о произошедшем.