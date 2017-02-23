В Китае спасли девочку, чуть не выпавшую с четвертого этажа
23 февраля 2017, 11:07
Ребенок провалился сквозь решетку от грабителей и не мог залезть обратно в квартиру.
В Китае двое мужчин спасли маленькую девочку, чуть не выпавшую из окна четвертого этажа, сообщают Vesti.ru.
На видеозаписи видно, что ребенок провалился сквозь решетку от грабителей и не мог залезть обратно в квартиру. Два рабочих, бывших неподалеку, услышали крики и пришли на помощь: забрались на карниз и спасли девочку.
Как выяснилось позже, мать ребенка в это время была на работе и не знала о произошедшем.
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