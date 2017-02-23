Курс подошел к отметке 312 тенге за доллар
23 февраля 2017, 11:10
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 312,84 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 23 февраля 2017 года составил 312,84 тенге. По сравнению с утренней сессией 22 февраля (314,82/$1) нацвалюта укрепилась на 1,98 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 312,6 тенге за доллар США, максимальный - 314 тенге. Объем торгов составил 98 млн 300 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 134.
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