В пристоличных сельских округах ведется усиленная работа по вывозу снега и очистке дорог

Работы по вывозу снега и очистке дорог продолжаются.

С ухудшением погодных условий на территории Целиноградского района сложилась сложная ситуация, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.





«На очистку и вывоз снега были задействованы 2 погрузчика ТОО «Талапкер Тазалык» в селе Талапкер, по одному погрузчику в поселках Кажымукан и 96 разъезд» - комментирует пресс-служба акимата Целиноградского района.





Ранее из-за сильных буранов были трудности с поставкой продовольствия в местные магазины. В данное время этот вопрос решен.





Транспортное сообщение восстановлено, проблем с поставкой продуктов нет.





Работы по вывозу снега и очистке дорог продолжаются.





Фото: Kolesa.kz















