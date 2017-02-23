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В пристоличных сельских округах ведется усиленная работа по вывозу снега и очистке дорог

23 февраля 2017, 11:12

Работы по вывозу снега и очистке дорог продолжаются.


С ухудшением погодных условий на территории Целиноградского района сложилась сложная ситуация, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

«На очистку и вывоз снега были задействованы 2 погрузчика ТОО «Талапкер Тазалык» в селе Талапкер, по одному погрузчику в поселках Кажымукан и 96 разъезд» - комментирует пресс-служба акимата Целиноградского района.

Ранее из-за сильных буранов были трудности с поставкой продовольствия в местные магазины. В данное время этот вопрос решен.

Транспортное сообщение восстановлено, проблем с поставкой продуктов нет.

Работы по вывозу снега и очистке дорог продолжаются.

Фото: Kolesa.kz





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