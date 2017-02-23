Госсекретарь США купил жилье рядом с домами Иванки Трамп и Обамы

По данным издания, по соседству с этим домом находятся дома бывшего президента США Барака Обамы, Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. В доме, построенном в неоколониальном стиле, есть четыре спальни, столько же ванных комнат.





Сенат США 1 февраля утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, тем самым оформив одно из ключевых назначений в команде президента Дональда Трампа.





Бывший руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil не имел до этого дипломатического опыта, а свою карьеру построил только в одной компании. Критики Трампа указывали на это как на недостаток Тиллерсона, а также на то, что тот часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы.