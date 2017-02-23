Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Госсекретарь США купил жилье рядом с домами Иванки Трамп и Обамы

23 февраля 2017, 11:12

В доме, построенном в неоколониальном стиле, есть четыре спальни, столько же ванных комнат.


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приобрел дом в фешенебельном районе Вашингтона Калорама за 5,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washingtonian.

По данным издания, по соседству с этим домом находятся дома бывшего президента США Барака Обамы, Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. В доме, построенном в неоколониальном стиле, есть четыре спальни, столько же ванных комнат.

Сенат США 1 февраля утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, тем самым оформив одно из ключевых назначений в команде президента Дональда Трампа.

Бывший руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil не имел до этого дипломатического опыта, а свою карьеру построил только в одной компании. Критики Трампа указывали на это как на недостаток Тиллерсона, а также на то, что тот часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы.

Бывшего нефтяника его противники называли "другом Путина" и открыто пугали тем, что он не сможет "противостоять России" на посту главы американской дипломатии. Однако в конечном итоге Тиллерсон сумел убедить сенаторов, что в должности госсекретаря будет следовать главному принципу Трампа: "Америка всегда на первом месте".

Фото: Regnum

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...