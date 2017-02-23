Госсекретарь США купил жилье рядом с домами Иванки Трамп и Обамы
23 февраля 2017, 11:12
В доме, построенном в неоколониальном стиле, есть четыре спальни, столько же ванных комнат.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приобрел дом в фешенебельном районе Вашингтона Калорама за 5,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washingtonian.
По данным издания, по соседству с этим домом находятся дома бывшего президента США Барака Обамы, Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. В доме, построенном в неоколониальном стиле, есть четыре спальни, столько же ванных комнат.
Сенат США 1 февраля утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, тем самым оформив одно из ключевых назначений в команде президента Дональда Трампа.
Бывший руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil не имел до этого дипломатического опыта, а свою карьеру построил только в одной компании. Критики Трампа указывали на это как на недостаток Тиллерсона, а также на то, что тот часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы.
Бывшего нефтяника его противники называли "другом Путина" и открыто пугали тем, что он не сможет "противостоять России" на посту главы американской дипломатии. Однако в конечном итоге Тиллерсон сумел убедить сенаторов, что в должности госсекретаря будет следовать главному принципу Трампа: "Америка всегда на первом месте".
Фото: Regnum
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845723-e5c9e27b0ea79553bff5b9c9ed293f2f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...